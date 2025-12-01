Activités graphisme sur le thème de l’hiver Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

L’association Corps à Cœur propose un atelier parents-enfants une fois par mois à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e. Profitez de ce moment pour passer un moment créatif en famille sur le thème de l’hiver et des fêtes de fin d’année.

Le samedi 13 décembre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit Public tout-petits, enfants et jeunes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR