Activités jeune public vacances d’automne Batz-sur-Mer

Activités jeune public vacances d’automne Batz-sur-Mer samedi 18 octobre 2025.

Activités jeune public vacances d’automne

Musée des marais salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Pour les vacances d’automne, le musée propose deux activités en autonomie pour le jeune public, aux horaires d’ouvertures du musée.

JEUNE PUBLIC ACTIVITÉS EN AUTONOMIE

Du mardi au dimanche : 10h-12h30 14h-18h

Gratuit jusqu’à 12 ans, présence d’un adulte accompagnant obligatoire.

Compris dans le billet d’entrée au musée.



● Cherche et trouve, mission Halloween

Livret-jeu en autonomie pour les 3-6 ans

Quel bazar dans cette maison ! Il y a des objets à foison. Observe, cherche et trouve, même les objets bien cachés, tel sera la clé !

● Une recette plus que parfaite !

Livret-jeu en autonomie pour les 7-12 ans

Rassembler les ingrédients, bien doser l’assaisonnement…

À toi de manier les saveurs et finir ta recette à l’heure, pour épater le plus grand des cuisiniers ! .

Musée des marais salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Activités jeune public vacances d’automne Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-10 par ADT44