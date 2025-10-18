Activités jeune public vacances d’automne Batz-sur-Mer
Activités jeune public vacances d’automne Batz-sur-Mer samedi 18 octobre 2025.
Activités jeune public vacances d’automne
Musée des marais salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-11-01 18:00:00
2025-10-18 2025-10-19 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02
Pour les vacances d’automne, le musée propose deux activités en autonomie pour le jeune public, aux horaires d’ouvertures du musée.
JEUNE PUBLIC ACTIVITÉS EN AUTONOMIE
Du mardi au dimanche : 10h-12h30 14h-18h
Gratuit jusqu’à 12 ans, présence d’un adulte accompagnant obligatoire.
Compris dans le billet d’entrée au musée.
● Cherche et trouve, mission Halloween
Livret-jeu en autonomie pour les 3-6 ans
Quel bazar dans cette maison ! Il y a des objets à foison. Observe, cherche et trouve, même les objets bien cachés, tel sera la clé !
● Une recette plus que parfaite !
Livret-jeu en autonomie pour les 7-12 ans
Rassembler les ingrédients, bien doser l’assaisonnement…
À toi de manier les saveurs et finir ta recette à l’heure, pour épater le plus grand des cuisiniers ! .
Musée des marais salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr
