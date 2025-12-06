Activités jeune public vacances de Noël Batz-sur-Mer

Activités jeune public vacances de Noël

Musée des marais salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2026-01-02 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28

Pour les vacances de Noël, le musée propose deux activités en autonomie pour le jeune public, aux horaires d’ouvertures du musée.

JEUNE PUBLIC ACTIVITÉS EN AUTONOMIE

Du mardi au dimanche : 10h-12h30 14h-18h

2 enquêtes pour les enfants à mener dans le musée en autonomie.

Comprises dans le billet d’entrée au musée.

Gratuit jusqu’à 12 ans, présence d’un adulte accompagnant obligatoire.



● Lutins en mission…

Quête pour les 4-6 ans

Trop occupé à préparer les cadeaux, le Père Noël n’a pas eu le temps de penser à sa déco.

Étoiles, guirlandes, gâteaux…Aide les lutins à choisir ce qu’il y a de plus beau !

● La légende d’Henrik le viking

Livret-jeu en autonomie pour les 7-11 ans

Des mots à décoder, des indices à trouver, une légende de Noël à découvrir…

Une enquête ludique pour partir sur les traces d’Henrik le Viking et refaire surgir son incroyable passé. .

Musée des marais salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr

