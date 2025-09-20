Activités ludiques au musée archéologique de Dijon Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Dijon

Activités ludiques au musée archéologique de Dijon 20 et 21 septembre Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Côte-d’Or

Rendez-vous salle Lebel et salle Martin (2e étage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée archéologique de Dijon organise des activités ludiques pour petits et grands afin de découvrir les collections du musée en s’amusant.

Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 95 95

© Direction des musées de Dijon