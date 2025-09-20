Activités ludiques au musée de la Vie bourguignonne Musée Perrin de Puycousin Dijon

Rendez-vous salle de détente (rez-de-chaussée).

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée de la Vie bourguignonne organise des activités ludiques pour petits et grands afin de découvrir les collections du musée en s’amusant.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

© Direction des musées de Dijon