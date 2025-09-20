Activités ludiques au musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Rendez-vous en salles 7 et 30 (1er étage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée des Beaux-Arts de Dijon organise des activités ludiques pour petits et grands afin de découvrir les collections du musée en s’amusant.

Musée des Beaux-Arts de Dijon
1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France
Côte-d'Or
Bourgogne-Franche-Comté
0380745209
https://beaux-arts.dijon.fr

© Direction des musées de Dijon