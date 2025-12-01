Activités ludiques au profit du Téléthon Touchay

Activités ludiques au profit du Téléthon

Activités ludiques au profit du Téléthon Touchay samedi 13 décembre 2025.

Activités ludiques au profit du Téléthon

Touchay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-13

Venez nombreux pour soutenir la recherche au profit des malades atteints de la mucoviscidose et autres maladies rares.
Week-end d’activités ludiques au profit du Téléthon à Touchay.
Le samedi A 16h, initiation à la danse en ligne.
A 17h30 karaoké inscription sur place 2€
A19h30 Repas tartiflette 15€ ( réservation conseillée)
Le dimanche: A 18h Séance de cinéma T’as pas changé suivi d’un apéritif, inscription sur place 10€.
Toutes les sommes seront entièrement reversées au profit du Téléthon.   .

Touchay 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 62 59 06 

English :

Come one, come all to support research into cystic fibrosis and other rare diseases.

L’événement Activités ludiques au profit du Téléthon Touchay a été mis à jour le 2025-12-04 par OT CHATEAUMEILLANT