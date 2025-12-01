Activités ludiques au profit du Téléthon

Touchay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Venez nombreux pour soutenir la recherche au profit des malades atteints de la mucoviscidose et autres maladies rares.

Week-end d’activités ludiques au profit du Téléthon à Touchay.

Le samedi A 16h, initiation à la danse en ligne.

A 17h30 karaoké inscription sur place 2€

A19h30 Repas tartiflette 15€ ( réservation conseillée)

Le dimanche: A 18h Séance de cinéma T’as pas changé suivi d’un apéritif, inscription sur place 10€.

Toutes les sommes seront entièrement reversées au profit du Téléthon. .

Touchay 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 62 59 06

English :

Come one, come all to support research into cystic fibrosis and other rare diseases.

L’événement Activités ludiques au profit du Téléthon Touchay a été mis à jour le 2025-12-04 par OT CHATEAUMEILLANT