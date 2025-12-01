Activités ludiques au profit du Téléthon Touchay
Activités ludiques au profit du Téléthon Touchay samedi 13 décembre 2025.
Activités ludiques au profit du Téléthon
Touchay Cher
Début : Dimanche 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Venez nombreux pour soutenir la recherche au profit des malades atteints de la mucoviscidose et autres maladies rares.
Week-end d’activités ludiques au profit du Téléthon à Touchay.
Le samedi A 16h, initiation à la danse en ligne.
A 17h30 karaoké inscription sur place 2€
A19h30 Repas tartiflette 15€ ( réservation conseillée)
Le dimanche: A 18h Séance de cinéma T’as pas changé suivi d’un apéritif, inscription sur place 10€.
Toutes les sommes seront entièrement reversées au profit du Téléthon. .
Touchay 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 62 59 06
English :
Come one, come all to support research into cystic fibrosis and other rare diseases.
