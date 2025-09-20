Activités ludiques autour de l’architecture et du déménagement des documents Archives départementales des Hautes-Pyrénées Tarbes

Activités ludiques autour de l’architecture et du déménagement des documents Archives départementales des Hautes-Pyrénées Tarbes samedi 20 septembre 2025.

Activités ludiques autour de l’architecture et du déménagement des documents 20 et 21 septembre Archives départementales des Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

« Des Archives hautes en couleur »

À toi de jouer ! Grâce aux coloriages proposés, donne vie à nos bâtiments en y mettant tes couleurs.

« Dessine-moi un bâtiment d’archives »

Deviens architecte le temps d’un dessin : imagine le bâtiment parfait pour les Archives… ou illustre une activité qui s’y déroule !

« Prépare le déménagement des Archives »

Dans la peau d’un magasinier, relève le défi : range un maximum de livres et de boîtes dans un carton… mais attention, tout doit rentrer !

Archives départementales des Hautes-Pyrénées 6 rue Eugène Ténot, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Marcadieu Hautes-Pyrénées Occitanie +33562567619 https://archivesenligne65.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « +33562567619 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-08-01T14:31:09.715Z », « data »: [{« eventDuration »: « 0 », « bookingContact »: « archives@ha-py.fr », « response »: {« passId »: 337726161, « isPending »: false, « addressId »: 248388}, « venueId »: 151931, « description »: « »Des Archives hautes en couleur »nu00c0 toi de jouer ! Gru00e2ce aux coloriages proposu00e9s, donne vie u00e0 nos bu00e2timents en y mettant tes couleurs.nn »Dessine-moi un bu00e2timent du2019archives »nDeviens architecte le temps du2019un dessin : imagine le bu00e2timent parfait pour les Archivesu2026 ou illustre une activitu00e9 qui su2019y du00e9roule !nn »Pru00e9pare le du00e9mu00e9nagement des Archives »nDans la peau du2019un magasinier, relu00e8ve le du00e9fi : range un maximum de livres et de bou00eetes dans un cartonu2026 mais attention, il faut que tout rentre !n », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-01T14:31:09.445Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1693944, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-01T14:31:09.526Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 380902612, « id »: 1}, {« passId »: 380902613, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758355200000, « id »: 1}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758441600000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-01T14:31:09.714Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/337726161 »}] Ce lieu est l’ancienne École normale d’institutrices de Tarbes. Après avoir accueilli différentes administrations tout au long du XXe siècle, il deviendra en 2025 la Maison de l’Histoire et accueillera, principalement, les Archives départementales des Hautes-Pyrénées Présence de transports à proximité (gare, bus de ville), proche du centre piétonnier, présence d’un parking pour le public

« Des Archives hautes en couleur »

© Département des Hautes-Pyrénées, Laurent Gaits