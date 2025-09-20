Activités ludiques aux archives Archives départementales des Vosges Épinal

Activités ludiques aux archives Archives départementales des Vosges Épinal samedi 20 septembre 2025.

Activités ludiques aux archives 20 et 21 septembre Archives départementales des Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Des jeux de société pour repartir avec des informations personnalisées seront proposés : un jeu façon Timeline, le jeu « Généalogie : remonter le temps » ainsi que le jeu original des Archives départementales des Vosges, « Danger sur les Archives ».

Pour les plus petits, un coin spécialement aménagé leur sera dédié, avec des activités variées : coloriages (Images d’Épinal), jeu de memory, coin lecture, bricolage avec l’atelier « Dessine ta maison idéale », et constructions en Kapla ou en boîtes d’archives vides.

Le programme détaillé ici

Archives départementales des Vosges 3 avenue Pierre Blanck, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70 http://www.archives.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 81 80 70 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}] [{« link »: « https://archives.vosges.fr »}] Les archives départementales ont pour mission de collecter, classer et conserver tout document administratif issu des services de l’État, des collectivités territoriales, des hôpitaux et des notaires, afin de les tenir à disposition du public. Elles conservent également des archives privées (archives d’individus, de familles, de syndicats, d’associations, etc.). Le directeur est un fonctionnaire d’État (Ministère de la Culture) mis à disposition du conseil départemental.

Des jeux de société pour repartir avec des informations personnalisées seront proposés : un jeu façon Timeline, le jeu « Généalogie : remonter le temps » ainsi que le jeu original des Archives des « …

© CD88