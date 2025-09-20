Activités ludiques pour tous ! Musée des Beaux-Arts Chartres

Activités ludiques pour tous ! Musée des Beaux-Arts Chartres samedi 20 septembre 2025.

Activités ludiques pour tous ! 20 et 21 septembre Musée des Beaux-Arts Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Des activités ludiques pour petits et grands tout au long du week-end !

En autonomie, plongez dans l’univers du musée grâce à des jeux, coloriages et supports pédagogiques pensés pour découvrir autrement l’exposition temporaire et les collections permanentes. Une manière amusante et créative d’explorer l’art en famille !

Musée des Beaux-Arts 29 cloître Notre-Dame 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 90 45 80 https://www.chartres.fr Ancien palais épiscopal, situé à proximité de la cathédrale, ce bel ensemble de bâtiments des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles est classé Monument historique.

Au fil des salons de réception et des espaces nobles comme le vestibule, la salle à l’italienne et la chapelle, vous découvrirez des collections de tableaux, de sculptures, d’objets d’arts et d’objets ethnographiques couvrant une période allant du XIIIe au XXe siècle. Parking Châtelet à environ 5 mn

