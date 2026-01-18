Activités manuelle en famille Civray

Activités manuelle en famille

Profitez d’un moment en famille autour d’activités manuelles. Au programme création de masques, atelier baume à lèvres et confection de savon !

Mardi 10/02 Atelier création de masque (2€ par personne)

Vendredi 20/02 Atelier baume à lèvres (2€ par personne)

Vendre 10/04 Confection de Savons ( 5€ par personne) .

39 avenue René Baillargeon Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 91 43 animation@association-cicerone.fr

