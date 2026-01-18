Activités manuelle en famille Civray
Activités manuelle en famille Civray mardi 17 février 2026.
Activités manuelle en famille
39 avenue René Baillargeon Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-20 2026-04-10
Profitez d’un moment en famille autour d’activités manuelles. Au programme création de masques, atelier baume à lèvres et confection de savon !
Mardi 10/02 Atelier création de masque (2€ par personne)
Vendredi 20/02 Atelier baume à lèvres (2€ par personne)
Vendre 10/04 Confection de Savons ( 5€ par personne) .
39 avenue René Baillargeon Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 91 43 animation@association-cicerone.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Activités manuelle en famille
L’événement Activités manuelle en famille Civray a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou