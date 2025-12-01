Activités manuelles de Noël Granville
Activités manuelles de Noël Granville mercredi 17 décembre 2025.
Activités manuelles de Noël
9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 10:30:00
fin : 2025-12-17 12:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Durant cet atelier, les enfants réaliseront des activités manuelles sur le thème de Noël. Plusieurs niveaux de difficulté. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.
A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.
Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte: réserver une place adulte, ou plusieurs ;-).
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82
English : Activités manuelles de Noël
L’événement Activités manuelles de Noël Granville a été mis à jour le 2025-12-09 par OTGTM BIT Granville