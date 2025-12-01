Activités manuelles de Noël Granville

Activités manuelles de Noël

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:30:00

fin : 2025-12-24 12:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Durant cet atelier, les enfants réaliseront des activités manuelles sur le thème de Noël. Plusieurs niveaux de difficulté. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.

Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte: réserver une place adulte, ou plusieurs ;-).

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82

