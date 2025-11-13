Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Activités manuelles de Noêl L’Escale du Born Mimizan

Activités manuelles de Noêl

Activités manuelles de Noêl L’Escale du Born Mimizan jeudi 13 novembre 2025.

Activités manuelles de Noêl

L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan Landes

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13

Date(s) :
2025-11-13

Fabrication d’objets de Noêl en tissu, en carton, en laine, en papier (pompons, étoiles en carton , boules en papier mâché…) à créer sur place ou chez soi !
Ouvert à tous adhésion à l’escale 2 Euros   .

L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 55 56  lesdechetsutiles@protonmail.com

English : Activités manuelles de Noêl

German : Activités manuelles de Noêl

Italiano :

Espanol : Activités manuelles de Noêl

L’événement Activités manuelles de Noêl Mimizan a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Mimizan