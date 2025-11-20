Activités manuelles de Noêl L’Escale du Born Mimizan
Activités manuelles de Noêl L’Escale du Born Mimizan jeudi 20 novembre 2025.
Activités manuelles de Noêl
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan Landes
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Fabrication d’objets de Noêl en tissu, en carton, en laine, en papier (pompons, étoiles en carton , boules en papier mâché…) à créer sur place ou chez soi !
Ouvert à tous adhésion à l’escale 2 Euros .
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 55 56 lesdechetsutiles@protonmail.com
English : Activités manuelles de Noêl
German : Activités manuelles de Noêl
Italiano :
Espanol : Activités manuelles de Noêl
L’événement Activités manuelles de Noêl Mimizan a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Mimizan