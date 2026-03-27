Activités Manuelles de Printemps Atelier Chez Tatie Granville

Activités Manuelles de Printemps

Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:30:00

fin : 2026-04-09 12:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Durant cet atelier, les enfants réaliseront des activités manuelles sur le thème du Printemps. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es, avec différents niveaux de compétences.

A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.

Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte réserver une place adulte, ou plusieurs.

Réservation via le site internet de l’atelier:

www.cheztatiegranville.com .

Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Activités Manuelles de Printemps

L’événement Activités Manuelles de Printemps Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer