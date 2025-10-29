Activités manuelles et cuisine Bourganeuf

Activités manuelles et cuisine Bourganeuf mercredi 29 octobre 2025.

Activités manuelles et cuisine

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Dans le cadre de sa programmation d’automne, Agora propose des activités manuelles et de cuisine autour de la thématique d’Hallowee.

Gratuit .

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr

English : Activités manuelles et cuisine

German : Activités manuelles et cuisine

Italiano :

Espanol : Activités manuelles et cuisine

L’événement Activités manuelles et cuisine Bourganeuf a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Creuse Sud Ouest