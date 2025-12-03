Activités manuelles et maquillage de Noël Orchestra La Chapelle-Saint-Aubin

Activités manuelles et maquillage de Noël

Orchestra 23 Rue Louis Delage La Chapelle-Saint-Aubin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Activités manuelles et maquillage de Noël

Venez confectionner des décorations de Noël. .

Orchestra 23 Rue Louis Delage La Chapelle-Saint-Aubin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 22 03 97

English :

Christmas crafts and make-up

L’événement Activités manuelles et maquillage de Noël La Chapelle-Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-12-02 par CDT72