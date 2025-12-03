Activités manuelles et maquillage de Noël Orchestra La Chapelle-Saint-Aubin
Activités manuelles et maquillage de Noël
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Venez confectionner des décorations de Noël. .
Orchestra 23 Rue Louis Delage La Chapelle-Saint-Aubin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 22 03 97
English :
Christmas crafts and make-up
