Activités manuelles « été » pour enfants Chez Tatie Granville 17 août 2025 11:00

Manche

Activités manuelles « été » pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-08-17 11:00:00

fin : 2025-08-17 12:30:00

Date(s) :

2025-08-17

Durant cet atelier, nous réaliserons des activités manuelles sur le thème de l’été. Plusieurs niveaux de difficulté, afin de s’adapter à chacun. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Activités manuelles « été » pour enfants

During this workshop, we’ll be doing handicrafts on a summer theme. There are several levels of difficulty, to suit everyone. Activities are suitable for youngsters and teenagers alike.

Information and booking on the workshop website: www.cheztatiegranville.com

German :

Während dieses Workshops werden wir handwerkliche Aktivitäten zum Thema Sommer durchführen. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, um jedem gerecht zu werden. Die Aktivitäten sind für Kinder und Jugendliche gleichermaßen geeignet.

Infos und Buchung auf der Website des Workshops: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

Durante questo laboratorio, faremo dei lavoretti sul tema dell’estate. Sono previsti diversi livelli di difficoltà, adatti a tutti. Le attività proposte sono adatte sia ai bambini che agli adolescenti.

Informazioni e prenotazioni sul sito web del laboratorio: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

En este taller haremos manualidades sobre el tema del verano. Hay varios niveles de dificultad, para todos los gustos. Las actividades propuestas son adecuadas tanto para jóvenes como para adolescentes.

Información y reservas en la página web del taller: www.cheztatiegranville.com

