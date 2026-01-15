Activités manuelles Hiver Chez Tatie Granville

Activités manuelles Hiver

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2026-02-27 10:30:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

2026-02-27

Durant cet atelier, les enfants réaliseront des activités manuelles sur le thème de l’hiver. Différents niveaux de difficulté, pour convenir à tous les âges.

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

