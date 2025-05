Activités manuelles pour la fête des mamans – Chez Tatie Granville, 17 mai 2025 10:45, Granville.

Manche

Début : 2025-05-17 10:45:00

fin : 2025-05-17 12:15:00

Durant cet atelier d’activités manuelles, nous fabriquerons des petits cadeaux pour les mamans. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Activités manuelles pour la fête des mamans

During this craft workshop, we’ll make little gifts for moms. The activities on offer are suitable for youngsters and teenagers alike.

Online booking: www.cheztatiegranville.com

German :

In diesem Workshop werden wir kleine Geschenke für Mütter herstellen. Die Aktivitäten sind für Kinder und Jugendliche gleichermaßen geeignet.

Online-Buchung: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

Durante questo laboratorio artigianale, realizzeremo piccoli regali per le mamme. Le attività proposte sono adatte a bambini e ragazzi.

Prenotazione online: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

Durante este taller de manualidades, haremos pequeños regalos para las mamás. Las actividades propuestas son adecuadas tanto para los más pequeños como para los adolescentes.

Reservas en línea: www.cheztatiegranville.com

