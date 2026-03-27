Activités manuelles Printemps Atelier Chez Tatie Granville
Activités manuelles Printemps Atelier Chez Tatie Granville lundi 20 avril 2026.
Activités manuelles Printemps
Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 16:30:00
fin : 2026-04-20 18:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Durant cet atelier, les enfants réaliseront des activités manuelles sur le thème du Printemps. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es, avec différents niveaux de compétences.
A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.
Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte réserver une place adulte, ou plusieurs.
Réservation via le site internet de l’atelier www.cheztatiegranville.com .
Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Activités manuelles Printemps
L’événement Activités manuelles Printemps Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer
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