[Activités Marche] Marche adpatée (5 à 7 km) Dieppe
[Activités Marche] Marche adpatée (5 à 7 km) Dieppe vendredi 5 décembre 2025.
[Activités Marche] Marche adpatée (5 à 7 km)
Église du Pollet Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 09:15:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Rendez-vous à 9h15 devant l’église du Pollet pour une marche adaptée.
Un moment convivial pour bouger en douceur, partager un bon bol d’air et découvrir les environs dans une ambiance détendue ️ .
Église du Pollet Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 60 28 dieppe.sports@mairie-dieppe.fr
English : [Activités Marche] Marche adpatée (5 à 7 km)
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Activités Marche] Marche adpatée (5 à 7 km) Dieppe a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie