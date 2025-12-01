[Activités Marche] Marche adpatée (5 à 7 km) La résidence Jacques-Lemaunier Dieppe
[Activités Marche] Marche adpatée (5 à 7 km) La résidence Jacques-Lemaunier Dieppe vendredi 12 décembre 2025.
[Activités Marche] Marche adpatée (5 à 7 km)
La résidence Jacques-Lemaunier / Maison de retraite Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 09:15:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Rendez-vous à 9h15 devant la résidence Jacques-Lemeunier pour une marche adaptée.
Un moment convivial pour bouger en douceur, partager un bon bol d’air et découvrir les environs dans une ambiance détendue ️ .
La résidence Jacques-Lemaunier / Maison de retraite Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 60 28 dieppe.sports@mairie-dieppe.fr
English : [Activités Marche] Marche adpatée (5 à 7 km)
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Activités Marche] Marche adpatée (5 à 7 km) Dieppe a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie