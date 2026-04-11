Hôpital-Camfrout

Activités nautiques Vacances de Pâques

Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-26 19:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Foil fun Ocean Drone vous dévoile le programme des activités pour les vacances !

-Cours de Wingfoil tous les après-midis

-Sorties kayak ou paddle ou Efoil vendredi 10 avril 18h/19h30

-Cours de wingfoil samedi 11 et dimanche 12 avril, les après-midis

-Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 avril, cours de wingfoil

Les activités nautiques wingfoil, paddle, Kayak eFoil sont possibles tous les jours en fonction de la météo.

Des sorties kayak peuvent être programmées à la demande, ainsi que des animations découverte de l’estran en rade de Brest.

Sur réservation. .

Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 62 76 66 38

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English : Activités nautiques Vacances de Pâques

L’événement Activités nautiques Vacances de Pâques Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-04-07 par OT LANDERNEAU DAOULAS