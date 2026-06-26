Informations pratiques

Passavant-sur-Layon

Activités pêches

Etang De Passavant Passavant-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:00:00

fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Bienvenue aux activités Je pêche à la grande canne et Je pêche mes 1ers poissons !

Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de la pêche dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Que vous soyez débutant ou déjà initié, ces activités vous permettront d’apprendre les bases de la pêche, de perfectionner vos gestes et de profiter d’un agréable moment au bord de l’eau. .

Etang De Passavant Passavant-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr

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English :

L’événement Activités pêches Passavant-sur-Layon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Choletais