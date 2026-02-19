Activités peinture en musique Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
L’association Corps à Cœur vous propose un atelier parents – enfants. Au programme ? Activité peinture en musique sur le thème noir & blanc. Rendez-vous à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e pour passer un moment en famille loin des écrans.
L’association Corps à Cœur vous propose un atelier parents – enfants. Au programme ? Activité peinture en musique sur le thème noir & blanc.
Le samedi 14 mars 2026
de 15h00 à 17h30
gratuit Tout public.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr
