Activités peinture en musique sur le thème noir et blanc Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS samedi 14 mars 2026.
L’association Corps à Cœur propose un atelier parents-enfants. Profitez de ce moment pour passer un moment créatif en famille pour peindre tous ensemble en musique !
Le samedi 14 mars 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit Public tout-petits, enfants et jeunes.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR