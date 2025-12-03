Activités peinture en musique sur le thème noir et blanc Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

L’association Corps à Cœur propose un atelier parents-enfants. Profitez de ce moment pour passer un moment créatif en famille pour peindre tous ensemble en musique !

Le samedi 14 mars 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit Public tout-petits, enfants et jeunes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR