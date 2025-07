Activités physiques adaptées Une pause bien-être au Valadou Montézic

Activités physiques adaptées Une pause bien-être au Valadou Montézic vendredi 26 septembre 2025.

Activités physiques adaptées Une pause bien-être au Valadou

Montézic Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-09-26 2025-10-24

Le Valadou propose de profiter le temps d’un instant d’ateliers d’activités physiques adaptées avec Hugo Chabbert.

Ces ateliers sont gratuits et réservés aux aidants de personnes en situation de handicap (tous type d’handicap : moteur, sensoriel, mental, cognitif et psychique, maladies chroniques évolutives et/ou invalidantes). .

Montézic 12460 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 89 42 contact@levaladou.com

English :

Le Valadou invites you to take part in adapted physical activity workshops with Hugo Chabbert.

German :

Le Valadou bietet die Möglichkeit, einen Moment lang von Workshops für angepasste körperliche Aktivitäten mit Hugo Chabbert zu profitieren.

Italiano :

Le Valadou vi offre la possibilità di partecipare a laboratori di attività fisica adattata con Hugo Chabbert.

Espanol :

Le Valadou le ofrece la posibilidad de participar en talleres de actividad física adaptada con Hugo Chabbert.

L’événement Activités physiques adaptées Une pause bien-être au Valadou Montézic a été mis à jour le 2025-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)