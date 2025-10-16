Activités physiques modérées La Loupe
Activités physiques modérées La Loupe jeudi 16 octobre 2025.
Activités physiques modérées
11 impasse de la cerisaie La Loupe Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 14:00:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-10-16 2025-11-13 2025-12-11
Le réseau social de l’ADMR propose des sessions d’activités physiques modérées adaptés avec un éducateur sportif de l’UFOLEP.
Au programme
Rituel d’échauffement
Eveil musculaire
Activités diverses
.
11 impasse de la cerisaie La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
The ADMR social network offers adapted moderate physical activity sessions with a UFOLEP sports instructor.
Program:
Warm-up ritual
Muscular awakening
Various activities
German :
Das soziale Netzwerk der ADMR bietet angepasste moderate körperliche Aktivitäten mit einem Sportpädagogen der UFOLEP an.
Auf dem Programm stehen:
Aufwärmritual
Erwecken der Muskeln
Verschiedene Aktivitäten
Italiano :
La rete sociale ADMR offre sessioni adattate di attività fisica moderata con un istruttore sportivo UFOLEP.
Il programma comprende
Rituale di riscaldamento
Stimolazione muscolare
Attività varie
Espanol :
La red social ADMR ofrece sesiones adaptadas de actividad física moderada con un monitor deportivo de la UFOLEP.
El programa incluye
Ritual de calentamiento
Estimulación muscular
Actividades diversas
L’événement Activités physiques modérées La Loupe a été mis à jour le 2025-09-13 par OTs DU PERCHE