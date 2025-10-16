Activités physiques modérées La Loupe

11 impasse de la cerisaie La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-10-16 14:00:00
fin : 2025-12-11

Date(s) :
2025-10-16 2025-11-13 2025-12-11

Le réseau social de l’ADMR propose des sessions d’activités physiques modérées adaptés avec un éducateur sportif de l’UFOLEP.
Au programme
Rituel d’échauffement
Eveil musculaire
Activités diverses
11 impasse de la cerisaie La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

The ADMR social network offers adapted moderate physical activity sessions with a UFOLEP sports instructor.
Program:
Warm-up ritual
Muscular awakening
Various activities

German :

Das soziale Netzwerk der ADMR bietet angepasste moderate körperliche Aktivitäten mit einem Sportpädagogen der UFOLEP an.
Auf dem Programm stehen:
Aufwärmritual
Erwecken der Muskeln
Verschiedene Aktivitäten

Italiano :

La rete sociale ADMR offre sessioni adattate di attività fisica moderata con un istruttore sportivo UFOLEP.
Il programma comprende
Rituale di riscaldamento
Stimolazione muscolare
Attività varie

Espanol :

La red social ADMR ofrece sesiones adaptadas de actividad física moderada con un monitor deportivo de la UFOLEP.
El programa incluye
Ritual de calentamiento
Estimulación muscular
Actividades diversas

