Activités physiques modérées

11 impasse de la cerisaie La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-10-16 14:00:00

fin : 2025-12-11

2025-10-16 2025-11-13 2025-12-11

Le réseau social de l’ADMR propose des sessions d’activités physiques modérées adaptés avec un éducateur sportif de l’UFOLEP.

Au programme

Rituel d’échauffement

Eveil musculaire

Activités diverses

.

English :

The ADMR social network offers adapted moderate physical activity sessions with a UFOLEP sports instructor.

Program:

Warm-up ritual

Muscular awakening

Various activities

German :

Das soziale Netzwerk der ADMR bietet angepasste moderate körperliche Aktivitäten mit einem Sportpädagogen der UFOLEP an.

Auf dem Programm stehen:

Aufwärmritual

Erwecken der Muskeln

Verschiedene Aktivitäten

Italiano :

La rete sociale ADMR offre sessioni adattate di attività fisica moderata con un istruttore sportivo UFOLEP.

Il programma comprende

Rituale di riscaldamento

Stimolazione muscolare

Attività varie

Espanol :

La red social ADMR ofrece sesiones adaptadas de actividad física moderada con un monitor deportivo de la UFOLEP.

El programa incluye

Ritual de calentamiento

Estimulación muscular

Actividades diversas

L’événement Activités physiques modérées La Loupe a été mis à jour le 2025-09-13 par OTs DU PERCHE