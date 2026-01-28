Activités physiques pour les séniors

Saint-Beauzély Aveyron

Début : 2026-01-30

fin : 2026-04-24

2026-01-30

Des activités pour rester en forme !

Engagez-vous dans un parcours de vitalité conçu pour le corps et l'esprit. Sous la lumière douce des paysages aveyronnais, retrouvez le plaisir du mouvement partagé à travers des activités physiques adaptées. Entre séances de gymnastique douce et marches en pleine nature, chaque vendredi devient une escale de convivialité pour cultiver sa forme dans un cadre bienveillant.

À partir du 30 janvier jusqu'au 24 avril Salle du Beau Vallon, Saint-Beauzély

Réunion d'information le 23 janvier à la salle du Beau Vallon .

Saint-Beauzély 12620 Aveyron Occitanie +33 6 73 68 42 16

