Activités poney Balade famille

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-26 15:30:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-26

Le Poney-Club de Bois Guilbert à participer à son activité Balade famille les mardi 23 et vendredi 26 décembre.

Parents et enfants, cheval et poneys, tout niveau, venez profiter de cette pause hivernale pour passer un moment en famille avec le Poney-Club de Bois Guilbert. .

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr

