Activités poney Balade famille Bois-Guilbert

Activités poney Balade famille

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-21 2026-02-25

Le Poney-Club de Bois Guilbert à participer à son activité Balade famille les mercredi 18 , samedi 21 (cavalier confirmé) et mercredi 25 février de 14h00 à 15h30.

Parents et enfants, cheval et poneys, tout niveau, venez profiter de cette pause hivernale pour passer un moment en famille avec le Poney-Club de Bois Guilbert. .

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr

