Activités poney Journées Galop Bois-Guilbert
1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime
Début : 2025-12-22 10:30:00
fin : 2025-12-22 15:30:00
2025-12-22 2025-12-23
Le Poney-Club de Bois Guilbert vous invite à ses Journées Galop les lundi 22 et mardi 23 décembre.
Au programme, vous pourrez
-Faire de la préparation G1 & G2 sur shetland le lundi 22 décembre de 10h30 à 15h30 en manège matin & après-midi et théorie pour finir la journée.
-Faire de la préparation G3 & G4 sur islandais le mardi 23 décembre de 10h30 à 15h30 Dressage le matin & Obstacle l’après-midi et théorie pour finir la journée.
Profitez de cette pause hivernale pour visiter le Poney-Club de Bois Guilbert. .
1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr
