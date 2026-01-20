Activités poney Journées Galop Bois-Guilbert

Activités poney Journées Galop

Le Poney-Club de Bois Guilbert vous invite à ses Journées Galop les lundi 22 et mardi 23 décembre.

Au programme, vous pourrez

-Faire de la préparation G1 & G2 sur shetland le mercredi 18 février de 10h30 à 16h30 en manège matin & après-midi et théorie pour finir la journée.

-Faire de la préparation G3 & G4 sur islandais le jeudi 19 février de 10h30 à 16h30 Dressage le matin & Obstacle l’après-midi et théorie pour finir la journée.

Profitez de cette pause hivernale pour visiter le Poney-Club de Bois Guilbert. .

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr

