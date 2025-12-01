Activités poney Shetland en forêt Bois-Guilbert
Activités poney Shetland en forêt
1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime
Début : 2025-12-22 10:30:00
fin : 2025-12-23 12:00:00
2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26
Le Poney-Club de Bois Guilbert vous invite à ses Shetland en forêt les lundi 22, mardi 23 et vendredi 26 décembre.
Le Poney-Club vous propose deux types de balades
– Une Balade pour débutant le lundi 22 décembre et vendredi 26 décembre de 10h30 à 12h00.
– Une Balade à l’aise au 3 allures le mardi 23 décembre de 10h30 à 12h00.
Profitez de cette pause hivernale pour vous balader en forêt avec le Poney-Club de Bois Guilbert. .
