Activités poney Shetland en forêt

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26

Le Poney-Club de Bois Guilbert vous invite à ses Shetland en forêt les lundi 22, mardi 23 et vendredi 26 décembre.

Le Poney-Club vous propose deux types de balades

– Une Balade pour débutant le lundi 22 décembre et vendredi 26 décembre de 10h30 à 12h00.

– Une Balade à l’aise au 3 allures le mardi 23 décembre de 10h30 à 12h00.

Profitez de cette pause hivernale pour vous balader en forêt avec le Poney-Club de Bois Guilbert. .

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr

English : Activités poney Shetland en forêt

L’événement Activités poney Shetland en forêt Bois-Guilbert a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin