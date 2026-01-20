Activités poney Shetland en forêt Bois-Guilbert

Activités poney Shetland en forêt

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-20 15:30:00

2026-02-16 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-26

Le Poney-Club de Bois Guilbert vous invite à ses Shetland en forêt les lundi 22, mardi 23 et vendredi 26 décembre.

Le Poney-Club vous propose deux types de balades

– Une Balade pour débutant le lundi 16, jeudi 19 et lundi 23 février de 10h30 à 12h00.

– Une Balade à l’aise au 3 allures le mardi 17, vendredi 20 de 14h00 à 15h30 et jeudi 26 février de 14h30 à 16h00.

Profitez de cette pause hivernale pour vous balader en forêt avec le Poney-Club de Bois Guilbert. .

+33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr

