Activités pour enfants (0-6 ans) Vacances d’avril 2026

Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-26

**Du samedi 11 au dimanche 26 avril, de nombreuses activités sont proposées aux familles pour occuper leurs enfants de 0 à 6 ans, pendant les vacances de printemps.**

Des ateliers créatifs, des activités manuelles ou autres jeux de partage… Chacun y trouvera de la détente ou de l’action, selon ses goûts. Comme d’habitude, certains loisirs seront gratuits, d’autres payants, avec ou sans réservation, à vous de choisir, selon ce qui vous plaira le plus !

– Toute l’équipe de la **ludothèque Familudo** vous attend en famille pour jouer ensemble

* les mardis et vendredis, de 15h30 à 18h30

* les mercredis et samedis, de 10h à 13h et de 14h à 18h30

– **Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)** proposent des activités diverses comme des **cafés-parents,** et tous types d’**ateliers** pour apprendre en s’amusant et partager de bons moments en famille

* LAEP **Kassoumaï** (rue Jacquard)

* LAEP **Les Petis Pas** (dans les locaux de la PMI)

* LAEP **L’Arre** (rue Winston Chuchill)

* Le **FamiLAEP** de l’ARRE (rue de Lannoy)

– Qui dit retour du printemps annonce les activités et ateliers pour s’amuser en plein air

* au **Jardin Chlorophylle,**

* au **Jardin du Hêtre,**

* à la **Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature.**

C’est aussi le temps des promenades dans **les parcs de la ville de Roubaix** ou les **espaces naturels de la Métropole de Lille**

* Les Près du Hem à Armentières,

* Le Jardin Mosaïc à Houplin-Anscoine,

* Le musée de Plein Air à Villeneuve-d’Ascq,

* Le Relais de la Nature de la Deûle…

Retrouvez ici la [brochure](https://www.calameo.com/read/00005313710e8179205f4) avec toutes les activités prévues pour passer de bonnes vacances en famille !

_Tous les ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. L’accueil est possible pour les frères et soeurs. Les activités sont gratuites pour la plupart. Il est souvent conseillé de réserver vos places avant de venir._

**Du samedi 11 au dimanche 26 avril, de nombreuses activités sont proposées aux familles pour occuper leurs enfants de 0 à 6 ans, pendant les vacances de printemps.**

Des ateliers créatifs, des activités manuelles ou autres jeux de partage… Chacun y trouvera de la détente ou de l’action, selon ses goûts. Comme d’habitude, certains loisirs seront gratuits, d’autres payants, avec ou sans réservation, à vous de choisir, selon ce qui vous plaira le plus !

– Toute l’équipe de la **ludothèque Familudo** vous attend en famille pour jouer ensemble

* les mardis et vendredis, de 15h30 à 18h30

* les mercredis et samedis, de 10h à 13h et de 14h à 18h30

– **Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)** proposent des activités diverses comme des **cafés-parents,** et tous types d’**ateliers** pour apprendre en s’amusant et partager de bons moments en famille

* LAEP **Kassoumaï** (rue Jacquard)

* LAEP **Les Petis Pas** (dans les locaux de la PMI)

* LAEP **L’Arre** (rue Winston Chuchill)

* Le **FamiLAEP** de l’ARRE (rue de Lannoy)

– Qui dit retour du printemps annonce les activités et ateliers pour s’amuser en plein air

* au **Jardin Chlorophylle,**

* au **Jardin du Hêtre,**

* à la **Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature.**

C’est aussi le temps des promenades dans **les parcs de la ville de Roubaix** ou les **espaces naturels de la Métropole de Lille**

* Les Près du Hem à Armentières,

* Le Jardin Mosaïc à Houplin-Anscoine,

* Le musée de Plein Air à Villeneuve-d’Ascq,

* Le Relais de la Nature de la Deûle…

Retrouvez ici la [brochure](https://www.calameo.com/read/00005313710e8179205f4) avec toutes les activités prévues pour passer de bonnes vacances en famille !

_Tous les ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. L’accueil est possible pour les frères et soeurs. Les activités sont gratuites pour la plupart. Il est souvent conseillé de réserver vos places avant de venir._ .

Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 46 00

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English :

**From Saturday, April 11 to Sunday, April 26, families will be able to enjoy a wide range of activities for children aged 0 to 6 during the spring vacations

Creative workshops, handicrafts, games for sharing… There’s something to suit everyone’s taste, from relaxation to action. As usual, some activities will be free, others will be fee-paying, with or without a reservation the choice is yours, depending on what you like best!

– The whole team at the **ludothèque Familudo** looks forward to welcoming you and your family to play together:

* tuesdays and Fridays, from 3:30pm to 6:30pm

* wednesdays and Saturdays, 10am to 1pm and 2pm to 6.30pm

– Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)** offer a variety of activities such as **cafés-parents,** and all types of **workshops** to learn while having fun and share good times with the family:

* LAEP **Kassoumaï** (rue Jacquard)

* LAEP **Les Petis Pas** (on the PMI premises)

* LAEP **L’Arre** (rue Winston Chuchill)

* Le **FamiLAEP** de l’ARRE (rue de Lannoy)

– The return of spring means outdoor activities and workshops:

* at **Jardin Chlorophylle,** ** and

* jardin du Hêtre

* at the **Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature**

It’s also time for walks in **the parks of the city of Roubaix** or the **natural areas of the Lille Metropolis**

* Les Près du Hem in Armentières,

* Le Jardin Mosaïc in Houplin-Anscoine,

* Musée de Plein Air in Villeneuve-d’Ascq,

* Le Relais de la Nature de la Deûle…

Find here the [brochure](https://www.calameo.com/read/00005313710e8179205f4) with all the activities planned for a great family vacation!

all workshops are accessible to people with disabilities. Siblings are welcome too. Most activities are free. It is often advisable to reserve your places before coming._

L’événement Activités pour enfants (0-6 ans) Vacances d’avril 2026 Roubaix a été mis à jour le 2026-03-17 par Hauts-de-France Tourisme