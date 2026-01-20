Activités pour enfants (0-6 ans) Vacances de février 2026 Roubaix

Activités pour enfants (0-6 ans) Vacances de février 2026

Début : 2026-02-14 13:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-02-14 2026-03-01

**Du samedi 14 février au dimanche 1er mars, les familles pourront profiter de plusieurs activités avec leurs enfants de 0 à 6 ans. Des loisirs gratuits, d’autres payants, avec ou sans réservation, à vous de jouer !**

Les jours rallongent, il faut en profiter ! Des activités au chaud à l’intérieur, d’autres loisirs à l’extérieur pour les plus téméraires (… munis d’écharpes, gants et bonnets ;)

Voici quelques idées de sorties, pour occuper les tout-petits, pendant les vacances

– Les **nouveautés** au Vélodrome couvert Jean Stablinski

* **Le Baby Stab** pour apprendre à faire du vélo à 2 roues, avec l’aide d’un éducateur (15 € la séance)

* **Le Kid stab** pour se perfectionner à vélo, accompagné d’un éducateur (10 € la séance)

* L**e Lib stab** pour faire du vélo en toute autonomie sur les parcours de cyclisme (5 € l’accès)

_Pour les enfants entre 3 et 8 ans, la réservation est obligatoire sur_ [_stabvelodromeroubaix.fr_](https://www.stabvelodromeroubaix.fr/) _ou par téléphone au 03 20 65 31 60._

– **Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)** comme **Kassoumaï, Les Petis Pas ou L’Arre** qui proposent des activités diverses comme des **cafés-parents,** des **ateliers** pour apprendre en s’amusant, pour mieux se comprendre et bien vivre en famille, pour jouer avec les livres ou partager des jeux…

– Ne râtez pas

* Les **racontées musicales** spéciales, dans le cadre de la Semaine Coréenne (à la **Médiathèque**)

* La **Cabane Party** ou le **Carnaval de la Nature** (au **Jardin Chlorophylle**)

* Les ateliers **Hubert le Pic vert** et **Gaston le Hérisson** (à la **Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature**)

* **L’entrée** **gratuite dans les musées,** le **1er dimanche du mois**

Et ce n’est pas tout ! Retrouvez ici la [brochure](https://www.calameo.com/read/00005313791746162408d) avec toutes les activités prévues pour passer de bonnes vacances en famille !

_Tous les ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. L’accueil est possible pour les frères et soeurs. Les activités sont gratuites pour la plupart. Il est souvent conseillé de réserver vos places avant de venir._

English :

**From Saturday, February 14 to Sunday, March 1, families can enjoy a range of activities with their children aged 0 to 6. You can choose from a range of free and paid activities, with or without a reservation… it’s up to you!

As the days get longer, it’s time to make the most of them! Warm indoor activities, outdoor activities for the more adventurous (… with scarves, gloves and hats ;)

Here are a few ideas to keep your little ones busy over the vacations:

– Les **nouveautés** at the Vélodrome couvert Jean Stablinski

* **Baby Stab** for learning to ride a 2-wheeled bike, with the help of an instructor (15 ? per session)

* **Kid stab** to improve your cycling skills, accompanied by an instructor (10 ? per session)

* L**e Lib stab** for autonomous cycling on cycling courses (5 ? access)

for children aged 3 to 8, booking is compulsory at stabvelodromeroubaix.fr or by telephone on 03 20 65 31 60.

– **Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)** such as **Kassoumaï, Les Petis Pas or L’Arre** offer a variety of activities, including **parents’ cafés,** **workshops** for learning while having fun, for better understanding and living together as a family, for playing with books or sharing games…

– Don’t miss out:

* Special **musical talks** as part of Korean Week (at the **Médiathèque**)

* The **Cabane Party** or the **Carnival of Nature** (at the **Jardin Chlorophylle**)

* The **Hubert the Green Woodpecker** and **Gaston the Hedgehog** workshops (at the **Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature**)

* **Free admission** **to museums** on the **1st Sunday of the month**

And that’s not all! Here’s the [brochure](https://www.calameo.com/read/00005313791746162408d) with all the activities we’ve got planned for your family vacation!

all workshops are accessible to people with disabilities. Siblings are welcome too. Most activities are free. It is often advisable to reserve your places before coming.

