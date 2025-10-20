Activités pour les 12-17 ans Saint-Michel-en-Brenne

Saint-Michel-en-Brenne

Début : Mardi 2025-10-20 09:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

2025-10-20

Animation proposée par la Communauté de communes Coeur de Brenne pour les jeunes de 12 à 17 ans.Familles

Les 12-17 ans sont invités à découvrir diverses activités encadrés par les professionnels. Au programme des activités numériques, jeux, escape game… Contactez-nous vite ! 12 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 43 83 44 ados@coeurdebrenne.fr

English :

An event organized by the Communauté de communes Coeur de Brenne for young people aged 12 to 17.

German :

Von der Communauté de communes Coeur de Brenne angebotene Animation für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren.

Italiano :

Un evento organizzato dalla Comunità di Comuni Coeur de Brenne per i giovani dai 12 ai 17 anni.

Espanol :

Acto organizado por la Comunidad de Municipios Coeur de Brenne para jóvenes de 12 a 17 años.

