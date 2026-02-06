Activités Seniors Espace cuisine S’hydrater au quotidien

33 Rue du Président Wilson Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Pourquoi l’eau est indispensable à notre corps et comment adopter les bons réflexes au quotidien. .

33 Rue du Président Wilson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Activités Seniors Espace cuisine S’hydrater au quotidien

L’événement Activités Seniors Espace cuisine S’hydrater au quotidien Périgueux a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Communal de Périgueux