Activités Seniors Histoires à écouter Périgueux

Activités Seniors Histoires à écouter

Activités Seniors Histoires à écouter Périgueux mercredi 11 février 2026.

Activités Seniors Histoires à écouter

39 Rue du Président Wilson Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11

Date(s) :
2026-02-11 2026-02-26

Venez partager un moment d’émotion et de mémoire en écoutant le récit poignant de La sage-femme d’Auschwitz .   .

39 Rue du Président Wilson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Activités Seniors Histoires à écouter

L’événement Activités Seniors Histoires à écouter Périgueux a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Communal de Périgueux