Activités Seniors La valse des pollens Périgueux
39 Rue du Président Wilson Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Début : 2026-02-10
S’informer sur les allergies liées aux pollens et connaître les gestes de prévention. .
