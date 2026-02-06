Activités Seniors les mercredis Happy Visio Périgueux
Activités Seniors les mercredis Happy Visio Périgueux mercredi 18 février 2026.
Activités Seniors les mercredis Happy Visio
37 Rue du Président Wilson Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Découverte de Marc Chagall une vie de peintre, peintre de la vie .
37 Rue du Président Wilson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Activités Seniors les mercredis Happy Visio
L’événement Activités Seniors les mercredis Happy Visio Périgueux a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Communal de Périgueux