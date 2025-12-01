Activités Sensorielles Hiver Chez Tatie Granville
Activités Sensorielles Hiver Chez Tatie Granville dimanche 28 décembre 2025.
Activités Sensorielles Hiver
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Début : 2025-12-28 11:00:00
fin : 2025-12-28 12:00:00
2025-12-28
Activités sensorielles des activités adaptées aux tout.es petit.es pour éveiller leurs sens, qui évoluent au fil des saisons: nouvelles activités sur le thème de l’hiver!
Accessible dès 6 mois. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte (réserver une place par adulte).
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
