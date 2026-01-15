Activités Sensorielles Hiver Chez Tatie Granville

Activités Sensorielles Hiver Chez Tatie Granville mardi 24 février 2026.

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2026-02-24 11:00:00
fin : 2026-02-24 12:00:00

2026-02-24

Activités sensorielles des activités adaptées aux tout.es petit.es pour éveiller leurs sens, qui évoluent au fil des saisons: nouvelles activités sur le thème de l’hiver !
Accessible dès 6 mois. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte (réserver une place par adulte).   .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

