Activités Sensorielles Hiver Chez Tatie Granville

Activités Sensorielles Hiver

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2026-02-24 11:00:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

2026-02-24

Activités sensorielles des activités adaptées aux tout.es petit.es pour éveiller leurs sens, qui évoluent au fil des saisons: nouvelles activités sur le thème de l’hiver !

Accessible dès 6 mois. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte (réserver une place par adulte). .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

