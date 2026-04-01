Activités Sensorielles Printemps Atelier Chez Tatie Granville
Activités Sensorielles Printemps Atelier Chez Tatie Granville mercredi 22 avril 2026.
Activités Sensorielles Printemps
Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 17:00:00
fin : 2026-04-22 18:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Activités sensorielles des activités adaptées aux tout.es petit.es pour éveiller leurs sens, qui évoluent au fil des saisons: nouvelles activités sur le thème du printemps !
Accessible dès 6 mois. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
Réservation via le site internet de l’atelier:
www.cheztatiegranville.com .
Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Activités Sensorielles Printemps
L’événement Activités Sensorielles Printemps Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer