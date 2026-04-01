Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Activités Sensorielles Printemps Atelier Chez Tatie Granville

Activités Sensorielles Printemps Atelier Chez Tatie Granville

Activités Sensorielles Printemps Atelier Chez Tatie Granville mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Atelier Chez Tatie

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Activités Sensorielles Printemps

Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 17:00:00
fin : 2026-04-22 18:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Activités sensorielles des activités adaptées aux tout.es petit.es pour éveiller leurs sens, qui évoluent au fil des saisons: nouvelles activités sur le thème du printemps !
Accessible dès 6 mois. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
Réservation via le site internet de l’atelier:
www.cheztatiegranville.com   .

Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Activités Sensorielles Printemps

L’événement Activités Sensorielles Printemps Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer