Activités spéciales Halloween Mairie Villiers-Louis

Activités spéciales Halloween

Mairie 18 Grande Rue Villiers-Louis Yonne

Gratuit

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Halloween revient à Villiers-Louis

De 14h à 18h activités sur inscription ( avec goûter et concours de déguisement)

18h défilé à la recherche des bonbons

Sans inscription…sous la responsabilité des adultes accompagnants .

Mairie 18 Grande Rue Villiers-Louis 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 22 13

