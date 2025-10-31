Activités spéciales Halloween Mairie Villiers-Louis
Activités spéciales Halloween
Mairie 18 Grande Rue Villiers-Louis Yonne
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Halloween revient à Villiers-Louis
De 14h à 18h activités sur inscription ( avec goûter et concours de déguisement)
18h défilé à la recherche des bonbons
Sans inscription…sous la responsabilité des adultes accompagnants .
Mairie 18 Grande Rue Villiers-Louis 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 22 13
