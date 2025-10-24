Activités sportives carabine laser tir à l’arc corn hole Saint-Valery-en-Caux

Stade Nallet Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Activités sportives carabine laser tir à l’arc corn hole.

De 14h à 15h30 au stade Nallet.

Gratuit, sur réservation

A partir de 8 ans .

Stade Nallet Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

