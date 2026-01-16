Activités sportives jeux de ballon Ouainville

Activités sportives jeux de ballon

Gymnase Ouainville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 15:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Envie de bouger et de vous amuser ?

Venez profiter d’un moment convivial autour d’activités sportives et de jeux de ballon au gymnase de Ouainville. Une animation dynamique, idéale pour se dépenser tout en partageant un bon moment.

De 14h à 15h30

Gratuit, sur réservation

Un rendez-vous sportif à ne pas manquer ! .

Gymnase Ouainville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

